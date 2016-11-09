Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi çalışanı 18 akademisyen ve idari personel, dün Bilecik Adliye Sarayına çıkarılmıştı. Bayan bir şüphelinin eşi olduğu iddia edilen şahıs, eşini çeken basın mensuplarının üzerine yürüyerek hakaret etmişti. Daha sonra başka bir şüphelinin yakını yaşlı adam basın mensuplarına ‘Lan şerefsiz çekip durma’ diyerek bağırırken, o şahsın yakını olduğu iddia edilen bir bayan da ‘Eşoğlueşşek beni de çekiyor’ diye bağırmıştı. Basın mensupları, kendilerine hakaret eden 3 kişi hakkında Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Savcılığa ellerindeki görüntüleri delil olarak sunan 4 basın mensubunun tek tek ifadeleri alındı.

“Biz görevimizi yapıyoruz”

Bilecik’te Yarın gazetesinde çalışan Korkmaz Hüseyin Kesik, adliye çıkışında basın mensupları adına bir açıklama yaptı. Görevlerini yaptıklarını ve hakaretlere, tehditlere boyun eğmeyeceklerini söyleyen Korkmaz, “Halkımızın güncel olaylardan haberdar olması için gece gündüz çalışan basın emekçileri olarak bizler Bilecik yerelinde doğru ve tarafsız olarak haberlerimizi yapmaktayız. Zaman zaman uğradığımız şiddet ve tehditler bizlerin bunları yapmasına bu zamana kadar engel olamadı ve bundan sonra da olamaz. Son zamanda kamuoyunda oldukça yer tutan FETÖ operasyonlarına gazetelerimizde yer vermekteyiz. 8 Kasım günü adliye binası önünde beklediğimiz sırada şüphelilerin yakınları tarafından hakaret ve tehditlere maruz kaldık. Tabii ki bu bizim haber yapmamıza engel olamaz. Lakin bu saldırı bizim için bardağı taşıran son aşamadır. Bundan sonrası için hukuki mücadelemizi başlattık, bizlere bu saldırıları yapanlara karşı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Gazeteciler kamu görevini yerine getirmektedir. Bizler taraf değil, doğru haberi yapmanın peşindeyiz. Bizlere hakaret ve tehdit edenlere karşı boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.

Bilecik’te Değişim gazetesi muhabiri Mehmet Selim Saçtı, Haber 228 adlı internet sitesi muhabiri Ali Osman Çelikal ve Bilecik Olay Haber muhabiri Cansu Yiğit de şikayetçi olan diğer isimler oldu.

