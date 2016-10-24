Bitlis kırsalında PKK'ya darbe üstüne darbe indiren güvenlik güçleri hava destekli operasyonda 4 PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri tarafından PKK'ya yönelik Bitlis kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem Özen - 26 operasyonunda öldürülen 4 terörist arasında "aranan teröristler" listesinde yeşil listede yer alan ve başına 1 milyon TL para ödülü konan sözde Garzan Eyaleti Öz Savunma Birliği (ÖSB) Halkla İlişkiler Sorumlusu Seyit Kod adlı Cahit Beyhan’ın da olduğu öğrenildi. Bugün OHAL kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar ise aralıksız devam ediyor.

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Valiliği şu açıklamayı yaptı:

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adem ÖZEN - 26 Operasyonu Kapsamında; Bitlis İl Merkez mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında; sözde Garzan Eyaleti Öz Savunma Birliği (ÖSB) Halkla İlişkiler Sorumlusu Seyit Kod adlı Cahit Beyhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 4 BTÖ mensubunun öldüğü bilgisine ulaşılmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."