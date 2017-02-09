Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde kaldırımda yürüyen 13 yaşındaki S.Ü’nün başına çatıda biriken buz kütlesi düştü. Olay sonrası yere yığılan S.Ü’nün yardımına çevredekiler koştu. Kanlar içerisinde kalan S.Ü. olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralan S.Ü’nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Cumhuriyet Caddesindeki bir iş merkezinin önünden yürürken başına buz düşen Ö.D, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğa Alca