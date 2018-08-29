Başına kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesine bağlı Boğazbaşı köyünde iddiaya göre Duran D. evinde tabancasını temizlerken kazara ateş alması sonucu eşi Serpil D'yi başından yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Serpil D. burada yapılan ilk müdahalesinin arından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilen kadın acil serviste tedavi altına alındı. Duran D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nurhan İçmez - Sedat Özata