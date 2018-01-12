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Başına silah dayayarak kendini kilitleyen kişi, polisi alarma geçirdi

Ankara’da kendisini bir kafenin tuvaletine kilitleyerek intihar girişiminde bulunan bir kişi, polisi alarma geçirdi.

Başına silah dayayarak kendini kilitleyen kişi, polisi alarma geçirdi

12 Ocak 2018 07:36

Olay, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde kafeye giren Tevfik K. (35), elindeki silahı bir kez ateşleyerek kendisini elinden yaraladı. Daha sonra kendini kafenin tuvaletine kilitleyen şahıs, arkadaşını arayarak intihar edeceğini söyledi.

Büyük paniğin yaşandığı kafedeki müşteriler, tahliye edildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın saldırgan tavırlarda bulunması üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler de olay yerine sevk edildi. 2 saat süren çabaların ardından güçlükle ikna edilen Tevfik K., sağlık ekiplerince ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, intikar girişimi, kafe, kafenin tuvaletine kilitledi

 

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