Başına tahta bloklar düşen inşaat işçisi ölümden döndü

Olay, 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2593 Sokaktaki inşaatı devam eden 5 katlı bir apartmanın terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın en üst katında güneş enerjilerinin konulacağı çatı bölümde çalışmalar yapan işçilerden Ali Yıldız’ın üzerine, ağırlığı 30-50 kilogram arasında değişen tahta bloklar devrildi. Kalıpların altında Yıldız’ı gören diğer arkadaşları, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kalıpların altında kalan talihsiz adamı kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle inşaattan indirilen Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şokunda olan diğer inşaat işçilerinin oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Suat Metin - Memiş Akın