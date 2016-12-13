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Başından vurulan çocuğun organları 5 kişiye umut olacak

Samsun’da başından vurulan 16 yaşındaki çocuğun organları, 5 kişiye umut olacak.


13 Aralık 2016 21:33

Geçtiğimiz günlerde Ö.D. tarafından parkta başından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Sami Ergün’ün organlarını ailesi bağışlama kararı aldı. Babası Süleyman Ergün, annesi Yeter Ergün ve kardeşlerinden izin alınmasından sonra Sami Ergün’ün bağışlanan 1 karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası, Samsun ve Erzurum’da 5 kişiye umut olacak. 

Ergün'ün organları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden gelen ekipler tarafından bu gece yapılması planlandı. Ergün'den alınacak olan bir böbrek ve kornealar Samsun'da hastaya nakledilecek, karaciğer ise Erzurum'a gönderilecek. Diğer böbreğin ise doku uyum çalışması devam ediyor.
Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, “16 yaşında bir kardeşimizin beyin ölümü gerçekleşti. Ailemiz büyük bir fedakarlık örneğinde bulunarak, organları bağışladı. Bunun üzerine gerekli tetkikler yapıldı. Böbrekler, karaciğer ve kornea için OMÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinden gelen ekipler tarafından çıkarılacak. Kardeşimiz böylece 5 kişiye yeni bir yaşam umudu vermiş olacak. 30 bin insanımızın tek çaresi organ nakli olmasındadır. Burada aileye çok teşekkür ediyoruz. Kardeşimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendisi 5 kişi için yaşam şansı oldu” dedi.

Organ bağışında ailenin büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Atasam Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Yoğun Bakım Anestezi Uzmanı Dr. Hatice Alver ise, “Konuyu anneye ilk söylediğimde iyimser yaklaştı. Anne bize ‘ben kendim için organ bağışı düşünürken oğlumun organlarını bağışladık’ dedi. Baba da aynı şekilde çok büyük bir vefa örneği gösterdi. Baba bize ‘oğlumun organları başka hayatlarda can bulsun. Çok sıra bekleyen hasta vardır. Diyalize giren hasta vardır’ dedi. Aynı şekilde ağabeyi, kız kardeşi ve teyzesiyle görüştük. Hepsi de ilk andan itibaren olumlu yaklaştılar. Yardımcı olacaklarını söylediler. Bir yandan bir hayatın solması diğer yandan da yeni hayatların yeşermesi anlamında da bize çok destek oldular” diye konuştu.
Sami Ergün’ün hastaneye derin koma halinde geldiğini belirten Alver, “Hasta bize ilk geldiğinde derin koma halindeydi. Pazartesi sabahı öğlen gibi yaptığımız tahlillerde beyin ölümünün ilk olurunu verdik ama bekleme süresinin sonunda en son bu sabah saat 10.00 itibariyle beyin ölümünü deklare ettik” diye konuştu. 

Etiketler: organ bağışı


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