Parkta başından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Sami Ergün’ün organları Samsun ve Erzurum’daki hastalar için umut oldu. Baba Süleyman Ergün, anne Yeter Ergün ve kardeşlerinden izin alınmasından sonra gencin bağışlanan karaciğeri Erzurum’da, iki böbreği ve iki korneası da Samsun’da 5 kişiye nakledilecek. Ergün’ün organları Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen ekipler tarafından gece saat 03.00 sıralarında alınarak, karaciğeri saat 06.30 sıralarında Erzurum’a gönderildi.

Gökhan İçkilli