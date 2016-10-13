Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok zor bir maçın kendilerini beklediğine dikkat çeken Riekerink, “Bugüne kadar takımın gösterdiği performanstan memnunum. Üst düzey bir iş yapıyoruz ama yetinemiyoruz ve tamam diyemiyorsunuz. Her zaman daha ileriyi hedeflemeniz gerekiyor. Bugün futbolcu arkadaşlarımızla konuştuk ve bizi çok zor bir maç beklediğini söyledik” ifadelerini kullandı.

“BASİT GOLLER YEDİĞİMİZ DOĞRU"

“Basit goller yediğimiz doğru, yediğimiz gollere bakarsak 4’ünü duran toptan yedik” diyen başarılı çalıştırıcı, “Duran toplar bizim olmazsa olmazımız. Her zaman çalıştığımız bir konu. Bugün de duran toplara çalıştık. Duran toplardan gol yedik diye stoperleri değiştirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Kaybetmeyen, kazanan bir takım var ortada. Bunları değiştirirsek güven vermemiş oluruz takıma. Elimizde 5 önemli stoper var. Serdar şu an çok iyi çalışıyor oynamak için, hazır mı o tartışılır. Basit goller yiyoruz ama bu goller yendi diye kazanan takımı bozmak doğru olmaz” diye konuştu.

“MİLLİ TAKIM DÖNÜŞLERİ KOLAY DEĞİL"

Milli takım dönüşlerinin kolay olmadığına dikkat çeken Riekerink, “Bazıları sakat dönebiliyor, uzun yolculuk yapmış olabiliyorlar. Bunlar önemli tabii ki. Wesley’in en azından Gençlerbirliği maçı için ciddi bir sakatlığı bulunuyor. Bugün Tolga antrenmana çıkmadı. Şu an oluşturduğumuz kadro yapısı da zaten bu olaylar için hazırlanmış bir kadro yapısı” dedi.

“SABRİ ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR"

Galatasaray’ın sağ bek pozisyonu için açıklamalarda bulunan Riekerink, “Geçen seneye bakarsak o bölgede Martin vardı. Bazen Martin, bazen Sabri oynadı. Bu sene Cavanda da katıldı. Üçü de üst düzey oyuncu. Cavanda’dan beklentim yüksek, taktiksel olarak kendini geliştirmesi gerekiyor. Sabri ise şu an çok iyi bir performans gösteriyor. Agresif bir oyuncu, takım oyuncusu, inanılmaz bir bağlılığı var. Antalya maçıyla birlikte 450. maçına çıktı. Geçen oynadığımız maç 450. maçıydı ama oyundan çıkmasına rağmen dışarıdan da olsa arkadaşlarına o desteği verdi. Şu an için Sabri’den çok memnun olduğumu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK İLE MUKAYESE EDİLMEM KABUL EDİLEMEZ"

Kendisine yapılan, “Atatürk Türkiye’yi kurtardı, Riekerink de Galatasaray’ı” yorumlarını da değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, “Atatürk’ün ne kadar önemli bir insan olduğunu biliyorum, yaptıkları ortada. Bu mukayese bile kabul edilmez. Zor bir dönemdi bu görevi aldığımda. Önemli bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Türkiye Kupası bizim için önemliydi, bunu başardık. Ondan sonra da bu sene için çok güzel bir takım kuruldu. Bunu ben tek başıma başarmadım. Ayhan ve Orhan hoca benim için çok değerliler. Bu desteği hiçbir zaman unutmayacağım, bütün ekibimiz futbolcu arkadaşlarımızla beraber bu başarıyı yaptık ancak şu an başarılmış bir şey yok. Başarı uzun bir süreç, hedef her zaman şampiyon tamamlamak. İyi başladık ama ortada başarılmış bir şey yok. Önümüzde daha yol var” ifadelerini kullandı.

“BENİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Florya’daki Turgay Vardar Medya Merkezi’ne asılan fotoğrafı hakkında da konuşan Riekerink, “En son basın toplantısında mayıs ayı demiştik ama resmim koyulmuş, bu beni inanılmaz gururlandırdı. Wesley konusuna gelince, Wesley maçı her zaman değiştirebilecek bir oyuncu. Wesley’nin olmayışı bizi farklı alternatiflere itecektir. Bir forvette olabilir, iki forvet de olabilir, bir orta saha oyuncusu da öne çıkabilir. Aklımda bir oyun var Gençlerbirliği maçı için ama bunu oyuncularımla paylaşacağım” dedi.

“ADVOCAAT HAKKINDA YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın milli arada ülke dışına çıkması ile ilgili gelen bir soru üzerine ise Riekerink, “Başka hocalarla ilgili benim Galatasaray teknik direktörü olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Fenerbahçe hocasını Hollanda’dan tanıyorum, kendisine saygım büyük, ben kendi özeleştirimi yaparım ama başka hocayı tartışamam. Belki izin almıştır gitmiştir bilemem. Ben kesinlikle A takım olarak değil, diğer bölümlere önem veren bir hocayım. Altyapının gelişimine de önem veriyorum. Milli takım araları da bu gözlem için iyi bir zaman oluyor” cevabını verdi.

“TARAFTARIN SEVGİSİ BENİ İNANILMAZ MUTLU EDİYOR"

Galatasaray taraftarları hakkında da konuşan Riekerink, “Taraftarımız çok çok önemli. Bize verdikleri destek ortada. Futbolcularımla olan kombinasyonları çok güzel. Oyuna pozitif anlamda etki ediyorlar. Yaptığımız bireysel spor değil. Bana gösterdikleri ilgi, alaka, sevgiyi anlıyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Sadece bana değil bu sevgi takımın performansına. Ön planda olmayı sevmiyorum. Başarı varsa hepimizin başarısı. Çok fazla ön plana çıkmayı sevmiyorum” açıklamasında bulundu.

De Jong’un durumu hakkında da basın mensuplarına bilgi veren Riekerink, “3 gündür antrenmanlarını yapıyor. Gençlerbirliği’ne karşı 18’de olma ihtimali var” dedi.

Riekerink, Fatih Terim ve Arda Turan arasındaki sorunun sorulması üzerine ise, “Duyuyorum, benim de kulağıma geldi. İki isim de çok çok önemli isimler. Konuyu çok bilmediğim için girmem doğru değil” cevabını verdi.

“LUKAS’I KAYBETME RİSKİNİ BİR DAHA GÖZE ALAMAYIZ"

Son olarak Lukas Podolski hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, “Lukas bizim için çok önemli bir oyuncu. Antalya maçında risk aldım ve uzun bir sakatlıktan dönmüştü, oyunu çevirebileceği için 70. dakikayı beklemek doğru gelmedi. Maçı olumlu şekilde de değiştirdi. Lukas’ı izledim, fit olduğunu gördüm ama son bölümdeki çalışmaları yapması gerektiğini belirti. Onu kaybetme riskini bir daha göze alamayız. Lukas ile ilgili dikkatli olmamız lazım” diye konuştu.

Öte yandan toplantıyı, Galatasaray’ın eski basın sorumlusu merhum Turgay Vardar’ın eşi Hülya Vardar da izledi. Toplantı sonrası sarı-kırmızılı teknik adam, Hülya Vardar’ın yanına giderek kısa süre sohbet etti ve forma imzaladı.