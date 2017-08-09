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Başka araca çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya’da başka araca çarpmamak için manevra yapan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı.

Başka araca çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

09 Ağustos 2017 07:50

Kaza, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 SY 241 plakalı Emre H. idaresindeki otomobil, otoparktan çıkış yapmakta olan başka araca çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada takla atan otomobil içerisinde bulunan sürücü Emre H., Halil G., İbrahim G. hafif yaralanırken Enes Horoz ise ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Enes Horoz’a bir süre kalp masajı yapıldı. Daha sonrasında ise sağlık ekiplerince yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Enes Horoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Murat Hazer


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