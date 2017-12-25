Başka kızla yakaladığı sevgilisini tokatlayıp, sakallarını yoldu

Olay, Ereğli ilçesi Bozhane Limanı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, genç kız kendisini aldattığından şüphelendiği erkek arkadaşını kız arkadaşları ile birlikte takip etti. Erkek arkadaşının liman içerisine aracını park etmesi ile otomobilinden inen genç kız ve arkadaşları önce otomobilin içerisindeki kıza saldırdı, ardından da gence saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde genç kız erkek arkadaşına tokat atıp sakallarını yoldu.

Olay liman çalışanlarının araya girmesi ile büyümeden önlenirken, genç kız ve arkadaşları geldikleri otomobille olay yerinden ayrıldı.

Vedat Kılıç

