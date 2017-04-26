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Başkale'de 16 kaçak mülteci yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yolla giriş yaptığı belirlenen 16 mülteci yakalandı.

Başkalede 16 kaçak mülteci yakalandı

26 Nisan 2017 09:42

Edinilen bilgilere göre Başkale 3. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğu altındaki sınır hattındaki birliklerin sınır boyunda titizlikle yaptığı gözetimde sınır geçen bir grubu termal kamerayla tespit edip belli bir bölgede seyir halinde yaya yürüyerek yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 si çocuk 14 yetişkin olmak üzere 16 Afganistan uyruklu kaçak mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler sınır dışı edilmek üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Kaçaklar, Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğüne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Engin Ertürk
 

Etiketler: başkale, kaçak göçmen


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