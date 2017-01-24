Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 19 HN 489 plakalı minibüs durduruldu. Yapılan aramada, zula olarak tabir edilen bölmede 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan N.S. ile Z.S. gözaltına alınırken, aynı istikametten gelen ve Hatipoğlu Mahallesi’ne giriş yapan N.D. yönetimindeki bir kamyonette ise 262 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İki olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan N.D., N.S. ve Z.S. ile ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Cezaevine gönderildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yasa dışı geçişleri ve kaçakçılık eylemini önleme faaliyetlerini etkin olarak sürdürüyor. Kış mevsimiyle birlikte kaçakçılık ve yasa dışı geçiş girişimlerinin arttığı yol kontrol noktasında görev yapan Mehmetçik; terör, kaçakçılık ve asayişte adeta kuş uçurtmuyor. Gece gündüz arazide devriye faaliyetini aralıksız sürdüren Mehmetçik, büyük bir araziyi kontrol ederek kaçakçılık, terör ve asayişe aman vermiyor.

Engin Ertürk

