Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Başkale’de 81 kilo 420 gram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, merkez ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

Başkalede 81 kilo 420 gram eroin ele geçirildi

26 Ağustos 2018 10:06

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ”25 Ağustos 2018 günü Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerimizce; ilimiz Başkale ilçesi Albayrak - Kızılca mahalleleri arasında bulunan yolda, beton menfez içerisine yerleştirilmiş 4 adet plastik bidon içerisinde toplam 81 kilo 420 gram likit eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak şüpheli/şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.  

Atilla İdiz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç