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Başkale'de kış yüzünü gösterdi

Başkale'de kış yüzünü gösterdi
Başkale'de kış yüzünü gösterdi

Van’ın Başkale ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan dolu, etrafı biranda beyaza bürüdü.

Başkale'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oluyor. Başkale-Van karayolu Güzeldere Geçidi'nde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu sürücülere zor anlar yaşatırken, Başkale'ye Eylül ayında kışı yaşattı. Etrafın bir anda beyaza büründüğü dolu yağışı vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı Başkale'ye kışı erken getirdi. Dolu ile birlikte hava sıcaklığında yaklaşık 7 derece düştüğü kentte yetkililer vatandaşları sağanak yağmur ve dolu yağışına karşı uyardı.  

Engin Ertürk
 

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