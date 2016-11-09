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Başkale’de minibüs tarandı: 4 şehit

Van’ın Başkale ilçesinde minibüsün taranması sonucu biri sivil, 3’ü ise korucu 4 kişi şehit oldu.

Başkalede minibüs tarandı: 4 şehit

09 Kasım 2016 18:16

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yavuzlar Mahallesi yakınlarında korucuları taşıyan minibüs, bir grup PKK’lı terörist tarafından durdurulmak istendi. Minibüsün durmaması üzerine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla minibüs tarandı. Olayda 2’si korucu, biri emekli korucu ve biri de korucu çocuğu olmak üzere 4 kişi şehit oldu. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi. 

Valilikten saldırı açıklaması

Van Valiliği, Başkale ilçesinde minibüsün taranması sonucu biri sivil, 3’ü korucu 4 kişinin şehit olduğu olaya ilişkin açıklama yaptı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Başkale ilçesi Eşmepınar Mahallesi mülki sınırları içerisinde 9 Kasım 2016 günü saat 16.00 sıralarında sivil bir minibüse, bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlenmiştir. Minibüste bulunan, ikisi güvenlik korucusu, biri emekli güvenlik korucusu ve biri de sivil vatandaş olmak üzere toplam 4 kişi şehit olmuş, 2 sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmış olup, olayın faillerinin yakalanması çalışmaları ve olayla ilgili tahkikat sürdürülmektedir” denildi. 

Etiketler: şehit, van


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