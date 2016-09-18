Başkale ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde birçok hastalığa iyi geldiği söylenen kaplıcalar, ziyaretçilerine şifa veriyor. İsmini açıklamayan bir ziyaretçi, yakalandığı rahatsızlığa tıpta çare bulamayınca sarı renkli suya sahip kaplıcaya geldiğini belirterek, “12-13 seans suya girdikten sonra rahatladım, hafifledim, kendimi zinde ve dinç hissetmeye başladım. Hastalıktan dolayı ayaklarımdaki yaralar geçti, sürekli de gelmeye çalışacağım” dedi.

Mahalle sakinlerinde Aydın Baycan ise, suyun çoğu hastalığa şifalı olduğunu belirterek, “2 kilometre aralıkla bölgede 5’e yakın kaynak şifalı kaplıca bulunuyor” diye konuştu.

Engin Ertürk