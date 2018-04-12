Diğer
Kategoriler

Başkan açıkladı! Resmen ligden çekildiler

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Euroleague'den çekildiklerini açıkladı.

Başkan açıkladı! Resmen ligden çekildiler

12 Nisan 2018 17:56

uroleague ile arasında sürekli sorun olan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, şaşırtan bir karar aldı.

Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonunda mücadele etmeyeceğini ve Euroleague'den çekildiklerini duyurdu.

Hakkında Euroleague tarafından açılmış birçok soruşturma bulunan Giannakopoulos, Instagram hesabından ''The Euroleague Mafia'' görselini paylaşırken, bir de ''FIBA'' görseli paylaşıp ''Panathinaikos, ait olduğu yere dönüyor'' mesajı yayınladı.

Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonu yerine gelecek sezondan itibaren FIBA'nın organizasyonunda mücadele etmesi bekleniyor. Yunan devi Euroleague'de devam eden sezonu ise normal akışa göre tamamlayacak.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç