Başkan açıkladı! Resmen ligden çekildiler

uroleague ile arasında sürekli sorun olan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, şaşırtan bir karar aldı.

Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonunda mücadele etmeyeceğini ve Euroleague'den çekildiklerini duyurdu.

Hakkında Euroleague tarafından açılmış birçok soruşturma bulunan Giannakopoulos, Instagram hesabından ''The Euroleague Mafia'' görselini paylaşırken, bir de ''FIBA'' görseli paylaşıp ''Panathinaikos, ait olduğu yere dönüyor'' mesajı yayınladı.

Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonu yerine gelecek sezondan itibaren FIBA'nın organizasyonunda mücadele etmesi bekleniyor. Yunan devi Euroleague'de devam eden sezonu ise normal akışa göre tamamlayacak.