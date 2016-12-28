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Başkan Ahmet Misbah Demircan: Çalışanlarımızın varlığıyla ayaktayız

Beyoğlu Belediyesi gelenek haline getirdiği doğum günü kutlamalarına bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kurumları çalışanların ayakta tuttuğunu söyleyerek, “Sokaktaki temizlik işçisinden zabıtasına kadar hep birlikteyiz. Çalışanlarımızın varlığıyla ayaktayız” dedi.

Başkan Ahmet Misbah Demircan: Çalışanlarımızın varlığıyla ayaktayız

28 Aralık 2016 10:27

Beyoğlu Belediyesi’nde çalışanların doğum günleri unutulmuyor. Personel arasında iletişimi güçlendirmek ve motivasyonu arttırmak için geçtiğimiz yıldan itibaren her ay doğum günü programı düzenleyerek çalışanlarıyla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bu sefer 250 çalışanıyla birlikte doğum günü pastasını kesti. Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleşen etkinlikte, uzun süredir belediye hizmetinde bulunan mesai arkadaşlarıyla sohbet edip yeni yaşlarını kutlayan Başkan Demircan, herkesle tek tek tokalaşarak mutluluklar diledi.

“Bütün gayretiniz Beyoğlu insanına yansıyor”
Başkan Demircan, çalışanların kurumları temsil ettiğini, birlik ve beraberliğin bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden konuşmasında şunları söyledi: “Kurumları ayakta tutan çalışanlarıdır. Sokaktaki temizlik işçisinden zabıtasına kadar hep birlikteyiz. Çalışanlarımızın varlığıyla ayaktayız. Sonuçta siz iyi hizmet edince belediye iyi hizmet vermiş oluyor. Bugün bir kez daha işçilerimizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı hatırlamak, moral motivasyon açısından da önemli ve kıymetli. İyi ki doğdunuz. Cenabı Allah çoluğunuzla, çocuğunuzla, daha nice sağlıklı, iyi, uzun ömür ihsan etsin. İşlerinizde başarılar diliyorum. Sonuçta bütün gayretiniz ve çalışmalarımız Beyoğlu’nda yaşayan vatandaşlarımıza yansıyor” dedi.
 


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