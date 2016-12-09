Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Meclis Üyesi Cemal Kaya, Büyükçekmece Belediyespor Kulübü Başkanı Adem Çukur, kulüp yöneticileri ve takım oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Önümüzdeki yıl hayata geçirmek istediği projeleri Büyükçekmece Belediyespor Kulübü üyeleriyle paylaşan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyespor'u gidebildiği yere kadar götürmeye kararlı olduğumuzu bilmenizi isterim. İlk hedefimiz üçüncü lig değil ikinci lig. Ben de sizi ikinci ligde görmek isterim. Bu sahalardan hayatını kazanmak için yola çıkan kişilersiniz. Teknik heyetinizle birlikte o zorlu yolu aşacağınıza inanıyorum ve hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"İstanbul'un beşinci büyük tesisi olacak"

Büyükçekmece Belediyesinin spor kompleksleri hakkındaki projelerini de katılımcılara aktaran Başkan Akgün, "Önümüzdeki yıl hem Tepecikspor Kulübü'nün tribünlerini hem de Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi'ni daha modern bir hale getireceğiz. Atatürk Spor Kompleksi, içerisinde sosyal tesisleri barındıran ve 20 odasıyla 5 yıldızlı otel niteliği taşıyan İstanbul'un beşinci büyük tesisi olacak. Spor kompleksinde yer alan mevcut saha ise çime dönüştürülerek FİFA ölçülerinde yapılacak. Tribünlerin üzeri kapanacak ve yüzme havuzu yapılacak. Tesise iki tane de tenis kortu yapılacak. Büyükçekmece bir kültür sanat şehridir. Büyükçekmece Basketbol takımı Avrupa’da mücadele ediyor. Amacımız futbolda da öncü kent olmak" ifadelerini kaydetti.