Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Başkan Akgün: 'Amacımız futbolda da öncü olmak'

Başkan Akgün: 'Amacımız futbolda da öncü olmak'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, önümüzdeki dönemde hem Tepecikspor Kulübünün tribünlerini hem de Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksini daha modern bir hale getireceklerini açıkladı. Başkan Dr. Akgün, "Büyükçekmece sanat ve kültürün yanında, basketteki başarıyı futbolda da göstererek, futbolda da öncü şehir olacak" dedi.


09 Aralık 2016 14:03

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Meclis Üyesi Cemal Kaya, Büyükçekmece Belediyespor Kulübü Başkanı Adem Çukur, kulüp yöneticileri ve takım oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.
Önümüzdeki yıl hayata geçirmek istediği projeleri Büyükçekmece Belediyespor Kulübü üyeleriyle paylaşan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyespor'u gidebildiği yere kadar götürmeye kararlı olduğumuzu bilmenizi isterim. İlk hedefimiz üçüncü lig değil ikinci lig. Ben de sizi ikinci ligde görmek isterim. Bu sahalardan hayatını kazanmak için yola çıkan kişilersiniz. Teknik heyetinizle birlikte o zorlu yolu aşacağınıza inanıyorum ve hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"İstanbul'un beşinci büyük tesisi olacak"
Büyükçekmece Belediyesinin spor kompleksleri hakkındaki projelerini de katılımcılara aktaran Başkan Akgün, "Önümüzdeki yıl hem Tepecikspor Kulübü'nün tribünlerini hem de Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi'ni daha modern bir hale getireceğiz. Atatürk Spor Kompleksi, içerisinde sosyal tesisleri barındıran ve 20 odasıyla 5 yıldızlı otel niteliği taşıyan İstanbul'un beşinci büyük tesisi olacak. Spor kompleksinde yer alan mevcut saha ise çime dönüştürülerek FİFA ölçülerinde yapılacak. Tribünlerin üzeri kapanacak ve yüzme havuzu yapılacak. Tesise iki tane de tenis kortu yapılacak. Büyükçekmece bir kültür sanat şehridir. Büyükçekmece Basketbol takımı Avrupa’da mücadele ediyor. Amacımız futbolda da öncü kent olmak" ifadelerini kaydetti. 

Etiketler: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç