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Başkan Akgün: 'İstanbul deprem gerçeğini unuttu'

Çanakkale’de merkez üssü Ege Denizi olan ardı ardına 2 depremin gerçekleşmesinin ardından İstanbul’a dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İstanbul yavaş yavaş deprem gerçeğinden uzaklaşmaya başladı. Ya bir an önce riskli binaları yıkacağız yada çok sayıda mezar yeri kazacağız” dedi.


06 Şubat 2017 15:33

“Riskli binalar duruyor gökdelenler yapılıyor”

Çanakkale bölgesinde 5.5 ve 5.3 şiddetinde yaşanan depremler ve ardı sıra yaşanan 58 sarsıntı gözleri olası Marmara depremine çevirdi. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İstanbul’da yavaş yavaş deprem gerçeği unutulmaya başladı. Ya bu tabutları yıkacağız ya da çok sayıda mezar yeri kazacağız. Bu bir gerçektir. Hemen Yeşilköy açıklarındaki 950 metre derinlikteki 1. Marmara çanağındaki fay hattı ile Silivri’nin Güneydoğu’sunda bulunan 1100 metre derinliğindeki 2. Marmara çanağından geçen faylar 100 yıldan beri kırılmamış. Enerji birikimi son noktaya gelmiş. Tüm bilim adamları da bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Geç kalınırsa bu deprem İstanbul’u çok fena şekilde vuracak. Biz depreme karşı riskli binaları yıkıp yerlerine depreme dayanıklı binalar yapmak yerine gökdelenler yapmaya devam ediyoruz. Ama o riskli binalar yerinde duruyor” dedi.

“Büyükçekmece’de önlemler alınıyor”
Büyükçekmece’nin depreme hazırlık konusunda en rahat ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Akgün; “Biz her seçimde üzerine bir kat kaçak bina çıkılmayan bir şehir olduğumuz için rahatız. Büyükçekmece’de çok riskli binaların bin tanesini yıktığımız için rahatız. Bizimde endişe ettiğimiz yerler var. Bölgemizde 200 tane site kaldı. Kumburgaz sahilindeki özellikle 1999 depreminden önce yapılmış 6 ila 9 kat arasındaki blokların tamamı olası bir depremde yerle bir olacaktır. Sonuçta can var ve bu işin siyaseti de olamaz. İstanbul’da deprem unutuldu. Bu mesele sadece Büyükçekmece’nin meselesi değil. Büyükçekmece bu anlamda en rahat ilçelerden bir tanesidir” ifadesini kullandı.

“İmar disiplininden taviz vermeyeceğiz”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin sürekli olarak deprem gerçeğine dikkat çekmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Akgün şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dikkat çektiği gibi insanımızı toprağa yakın mutlu bir şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Büyükçekmece’de asla üst üste konmuş beton yığınlarından oluşan adına gökdelen denilen 40-50 katlı beton kondular olmayacak. İstanbul’da her taraf beton yığını. Bu da sürekli olarak nüfus artışının önünü açıyor. Uzun yıllardır uyguladığımız imar disiplinini sürdüreceğiz. Büyükçekmece’de nüfusun çok artışına vesile olacak yapılar olmadığı için yıllık nüfus artışı 10 bin kişi civarında olmaktadır. Biz burada olduğumuz sürece Büyükçekmece’de asla beton kondu gökdelenler olamayacak.” 

Etiketler: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, deprem


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