Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği işbirliğiyle, zor durumda olan Halep halkına 3 tır yaşam malzemesi yollayan Büyükçekmece Belediyesi, daha önce de bölgeye önemli oranda yardım yapmıştı. Ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle mağduriyet yaşayan sivil vatandaşların yanında olan Büyükçekmece Belediyesi, Halep'teki sivil vatandaşların dramına sessiz kalmadı.

"Rahat uyuyamayız"

Halep'te yaşayan sivillere yardımlarını sürdürdüklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bir yerlerde sıkıntı içerisinde olan insanlar varsa onlara yardım etmenin yollarını arar, bulur ve onların acılarını dindirmek adına elimizden gelenin fazlasını yaparız. Özellikle İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, hastalar inim inim inlerken biz burada rahat uyuyamayız. 'Komşun aç yatarken sen tok yatamazsın' hadisi bu duruma en güzel örnektir. İslam coğrafyası bir zulüm altındadır. Biz önce kendimize bakacağız nerede hata ettik, nerede hata ediyoruz? Bu hatalardan vazgeçerek bulunduğumuz ülkelerde memleketimiz açısından doğru şeyler yapmak toplumu bütünüyle beraber kucaklayarak herkesi mutlu etmek durumundayız" dedi.

Katkı sunanlara teşekkür etti

Başkan Akgün, Suriye’de yaşanan savaşta hayatını kaybeden, şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek, "Toplanan yardım malzemelerini Halep'teki kardeşlerimize ulaştırmak için bu tırları tahsis eden Temel ve Mehmet Eyüpoğlu'na, İlhan Karadeniz kardeşime ve Selim Yazıcı kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.