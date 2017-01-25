Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Başkan Akgün: 'Komşun açken tok yatamazsın'

Başkan Akgün: 'Komşun açken tok yatamazsın'

Büyükçekmece Belediyesi, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Halep kentindeki savaş mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor. Yardımlar hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “'Komşun aç yatarken sen tok yatamazsın' hadisi bu duruma en güzel örnektir” dedi.

Başkan Akgün: Komşun açken tok yatamazsın

25 Ocak 2017 11:50

Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği işbirliğiyle, zor durumda olan Halep halkına 3 tır yaşam malzemesi yollayan Büyükçekmece Belediyesi, daha önce de bölgeye önemli oranda yardım yapmıştı. Ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle mağduriyet yaşayan sivil vatandaşların yanında olan Büyükçekmece Belediyesi, Halep'teki sivil vatandaşların dramına sessiz kalmadı.

"Rahat uyuyamayız"
Halep'te yaşayan sivillere yardımlarını sürdürdüklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bir yerlerde sıkıntı içerisinde olan insanlar varsa onlara yardım etmenin yollarını arar, bulur ve onların acılarını dindirmek adına elimizden gelenin fazlasını yaparız. Özellikle İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, hastalar inim inim inlerken biz burada rahat uyuyamayız. 'Komşun aç yatarken sen tok yatamazsın' hadisi bu duruma en güzel örnektir. İslam coğrafyası bir zulüm altındadır. Biz önce kendimize bakacağız nerede hata ettik, nerede hata ediyoruz? Bu hatalardan vazgeçerek bulunduğumuz ülkelerde memleketimiz açısından doğru şeyler yapmak toplumu bütünüyle beraber kucaklayarak herkesi mutlu etmek durumundayız" dedi.

Katkı sunanlara teşekkür etti
Başkan Akgün, Suriye’de yaşanan savaşta hayatını kaybeden, şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek, "Toplanan yardım malzemelerini Halep'teki kardeşlerimize ulaştırmak için bu tırları tahsis eden Temel ve Mehmet Eyüpoğlu'na, İlhan Karadeniz kardeşime ve Selim Yazıcı kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!