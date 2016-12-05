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Başkan Akın: 'Türk kadını haklarının farkında olmalı'

MHP’li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 82. yılında bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akın: Türk kadını haklarının farkında olmalı

05 Aralık 2016 00:50

Başkan Ümmet Akın, “Türk kadını, Türklerin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren eşit haklara sahiptir. Kadınlarımız üretimde olduğu kadar savaş ve siyaset konularında da etkindir. Ulusal Kurtuluş Savaşında da kadınlarımız erkeğiyle birlikte yan yana, omuz omuza mücadele etmiştir. Bunu çok iyi bilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk modern dünyada kadın ve erkeğin tüm alanlarda eşit haklara sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Atatürk ‘Ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ diyerek, 5 Aralık 1934’te Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesini sağlayan yasa ile çağdaşı birçok ülkeden önce Türk kadınının ülke siyasetinde etkin rol alma hakkını elde etmesini sağlamıştır. Türk kadının bir birey olarak kabul edilmesini sağlayan en önemli adımlardan biri olan Kadınlarımıza Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesinin 82. Yıldönümünde sadece parlamentoda değil, hayatın tüm alanlarında kadınlarımıza ve erkeklerimize eşit koşullarda hak tanınması dileğiyle tüm kadınlarımızın Seçme ve Seçilme Hakkı’nı kazandıkları bu özel gününü kutlarım.” dedi. 

Etiketler: MHP’li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın


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