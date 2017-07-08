Başkan Akkaya’ya dans ve halk oyunları ekiplerinden ziyaret

Nasreddin Hoca Şenliğine katıldıkları için tüm ekiplere teşekkür eden Başkan Akkaya, “Gerçekten oyunlarınızla, kıyafetlerinizle ve o samimi tavırlarınızla etkinliklerimize renk kattınız. Dünyanın ortası, Nasreddin Hoca’mızın memleketine yakışır bir şekilde tebessümünüz ve sıcak samimi duygularınızla bizlere katkı sağladınız” diye konuştu. Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca ve Akşehir hakkında ziyaretçilerine bilgi verirken Nasreddin Hoca’nın bir fıkrasını da anlattı. Dans grubu ve halk oyunu ekipleri de Akşehir’de bulunmaktan ve burada gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek Başkan Akkaya’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. Dans grubu ve halk oyunu ekipleri, Başkan Akkaya’ya çeşitli hediyeler sunarken, Başkan Akkaya da ekiplere şenliğe katkılarından ötürü birer plaket takdim etti. Ziyaret sonunda tüm ekipler ve Başkan Akkaya belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cemal Filiz