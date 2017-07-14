Başkan Akyürek: '15 Temmuz milletimizin eşsiz bir zaferidir'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 15 Temmuz’da milletin hainlere karşı birleşerek tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık gösterdiğini belirterek, 15 Temmuz gibi işgal girişimlerine asla fırsat vermeyeceklerini söyledi. Başkan Akyürek, bütün Konyalıları 15 Temmuz zaferinin birinci yılında Mevlana Meydanı’nda düzenlenecek demokrasi nöbetine davet etti. Türkiye’ye ve millî iradeye yapılan bir suikast olan 15 Temmuz ihanet girişimine karşı milletin ortaya koyduğu direnişin tarihte eşi benzeri olmadığını kaydeden Başkan Akyürek, o gece bütün dünyanın milletimizin asla diz çökmeyeceğini ve boyun eğmeyeceğini bir kez daha anladığını dile getirdi.

“Çok kanlı bir darbe engellendi”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Başbakan Binali Yıldırım, hükümet, Meclis ve milletin bütünleşerek büyük bir kahramanlık gösterdiğini kaydeden Başkan Akyürek, “15 Temmuz’da, milletin birliğini, insanlığın faydasını düşünmeyen, millet ve ümmet bilincinde olmayan oluşumların farklı güçler tarafından kullanılabileceği görüldü. Ülkemiz, iç savaşa ve dış güçlerin müdahalesine yol açacak bir hareketle karşı karşıya kaldı. Ama Cumhurbaşkanımızın duruşu ve milletimizin iradesiyle, çok kanlı bir darbe engellendi, suikast boşa çıkarıldı” dedi. İhanet girişiminin ardından Cumhurbaşkanımızın seslenişi ile 81 ilde genç, yaşlı, kadın, erkek demeden milletin ayağa kalktığını, meydanlardan ses verdiğini vurgulayan Başkan Akyürek, milleti kolay lokma zannedenlerin yanıldığını, heveslerinin kursaklarında kaldığını söyledi.

“15 Temmuz’da Mevlana Meydanı’nda buluşalım”



Milletimizin bugüne kadar diz çökmediğini, bundan sonra da asla diz çökmeyeceğini kaydeden Başkan Akyürek, “Vatanımızı işgal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu coğrafya ecdadımızın, şehitlerimizin kanıyla sulanarak bize emanet edildi. Bizler de bugünün insanları olarak ecdadımızdan aldığımız bu kutsal mirası, bu mukaddes toprakları inşallah bizden sonraki nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmeye kararlıyız. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bundan sonra da bu tip antidemokratik girişimlerin; sivil iradeye, milli iradeye karşı kalkışmaların olmaması için millet olarak teyakkuzda olacağız. 15 Temmuz kahramanlık destanının birinci yılında Cumartesi akşamı Mevlana Meydanı’nda buluşarak sabaha kadar demokrasi nöbetinde olacağız. Bütün hemşehrilerimi 15 Temmuz Cumartesi saat 20.00’da Mevlana Meydanı’na davet ediyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimize ve vatan için canını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.” dedi.