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Başkan Albayrak’ Dilek Türker’i ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Mustafa Kemal’le Bin Gün Latife” tiyatro oyunu kapsamında Tekirdağ’a gelen Türk Tiyatro sanatçısı Dilek Türker’i makamında ağırladı.

Başkan Albayrak Dilek Türkeri ağırladı

06 Kasım 2017 23:31

6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Şarköy Kültür Merkezi’nde, 7 Kasım Salı günü saat 20.00’de Saray Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 8 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Malkara Belediyesi Kültür Sarayı ve 9 Kasım Perşembe günü Ergene Belediyesi Ulaş Salonu’nda düzenlenecek “Mustafa Kemal’le Bin Gün Latife” oyunun değerlendirildiği ziyarette Tiyatro Sanatçısı Dilek Türker, “Bu yıl yeniden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Tekirdağ’a geldim. Atatürk Haftası adı altında yapılan bu aktiviteye o kadar hayranlık duyuyorum ki, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bir Atatürk kızı olarak, devlet sanatçısı olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Her zaman yeniden Tekirdağ’a gelmek için can atıyorum. Diliyorum ki, Türkiye’de bütün belediyeler bu Atatürk ile ilgili, Cumhuriyet değerleri ile ilgili, kültürümüz ve sanatımız ile ilgili böyle bir seçiciliği diğer belediyelere de örnek olur” şeklinde konuştu.
Başkan Albayrak da Atatürk’ün, Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük değeri olduğuna dikkat çekerek ziyaretin dolayı Tiyatro Sanatçısı Türker’e teşekkür etti. 

 

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