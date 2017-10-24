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Başkan Albayrak minik öğrencilerle bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde bulunan Müjgan-Serkan Karagöz Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Albayrak minik öğrencilerle bir araya geldi

24 Ekim 2017 23:39

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde bulunan Müjgan-Serkan Karagöz Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.Anaokulu öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Başkan Albayrak, minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Sınıf öğretmenlerinden, miniklerin durumu hakkında bilgi alan Başkan Albayrak, eğitim hayatının başında olan öğrencilere başarılar diledi.

“Eğitime en büyük bütçeyi ayıran belediye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’dir”

İdarecilerle birlikte sınıfları gezen Başkan Kadir Albayrak, öğretmenlerle de bir araya geldi. Belediye Başkanı Albayrak, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bugünün minikleri, yarının büyükleri olacak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkanlar dahilinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında eğitime en büyük bütçeyi ayıran belediye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’dir. Bizler, bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Her konuda öğretmenlere ve öğrencilerimize destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Başkan Albayrak, okul ziyaretinde okul idarecilerinin taleplerini de dinleyerek eksikler hakkında bilgi aldı. 

 

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