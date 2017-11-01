Başkan Albayrak, Termik Santral toplantısına katıldı

Kapaklı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Büyükşehir Belediyesi ile Kapaklı Belediyesinin teknik ve idari personeli yer aldı.

Toplantıda, termik santralin neden olabileceği zararlar ile ilgili bir konuşma gerçekleştiren Çerkezköy Eski Belediye Başkanı Mehmet Uz, “Termik santraller gaz, sıvı ve katı yakıtla çalışan santrallerdir. Bu yakıtların kimyasal enerjisini önce ısı enerjisine daha sonra da mekanik enerjiye ve elektrik enerjisine çeviren santraller Termik santrallerdir. Biz Kapaklı ve Çerkezköy olarak termik santrallere yabancı değiliz. Daha önce de bölgemizde doğalgaz kullanan 3 tane santral vardı. Sorun kömür yakan bir termik santral planlanıyor olması. Umarız bu plan iptal olur” dedi.

Mehmet Uz’un konuşmasının ardından Çevre Mühendisi Hüseyin Özel tarafından termik santrallerde kullanılan yakıt cinsleri, santrallerin sağlığa, çevreye olan zararları ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından toplantı katılımcıları tarafından santralden etkilenecek bölgeler ve ilçe merkezlerine ne kadar mesafede olduğu görüşüldü.

Toplantıda bir diğer konuşmayı gerçekleştiren Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ise termik santral yerine güneş ya da rüzgar enerjili sistemlere geçilmesi gerektiğini, termik santrallerin ciddi sorunlara yol açacağını ileri sürdü.

Toplantıda son konuşmayı gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, Tekirdağ’ın doğal kaynaklar bakımında Türkiye’nin en güzel bölgelerinden birinde yer aldığını belirterek, bu kaynakların yok olmasına izin vermeyeceklerini, insan sağlığının ve doğanın korunmasının her şeyin üstünde olduğunu, termik santralin yapılmamasına yönelik mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.