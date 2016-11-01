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Başkan Altınok Öz: 'Meme kanserinde erken teşhis önemli'

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlenen seminere katılan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, yaşadığı bir olayı anlatarak, "Erken teşhis, her daim önemlidir" dedi.


01 Kasım 2016 13:14

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Okan Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seminer düzenlendi. Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan’ın meme sağlığıyla alakalı bilgiler verdiği seminere; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Mermertaş, Sağlık İşleri Müdürü Nuray Sancaklı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Vasfiye Yılmaz, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Seminerde konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz şunları söyledi:
"Değerli hocamla aynı üniversitede okuduk, kendileri 1971 mezunu ben 1975 mezunuyum. Erzincan’da görev yaparken bir hastanın memesindeki kitleyi fark ettim, ardından tedaviye başladık. Hasta iyileşti, annesi de bu süreçte hep yanındaydı. Aradan bir yıl geçti hasta olan kişinin annesi geldi bu kez. Meme kanserinin son aşamasındaydı. 'Sen hastalıkta hep kızının yanındaydın, süreçlere tanık oldun. Neden o zaman söylemedin, senin durumun daha acildi, seni tedavi ederdik' dedim. Hasta da 'tırpan vurduydu o yüzden oldu sandım' dedi. Erken teşhis, her daim önemlidir, hepinize sağlıklı günler dilerim."

"Ankara Tıp Fakültesi’ni Hasan Ali Yücel kurdu"
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan, "Ben, sevgili başkanım ve başkan yardımcım Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyuz. Ankara Tıp Fakültesi 1945 yılında kurulmuş olup Türkiye’nin ilk tıp fakültesidir. Ankara Tıp Fakültesi’nin ilk kurucusu da bugün bu salona ismini veren dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’dir" şeklinde konuştu.

"Yılda 1 milyon kadın meme kanserine yakalanıyor"
Meme kanserinde yaşın ilerlemiş olmasının en önemli risk faktörü olduğunu belirterek diğer risk faktörlerini; genetik özellikler ve yiyecekler, sigara, alkol ve kimyasal maddeler gibi çevresel etkiler şeklinde sıralayan Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan, 12 yaşından önce adet olmanın, 50 yaşından sonra menopoza girmenin, 10 yıldan uzun süre doğum kontrol hapı kullanmanın, ailede meme kanseri öyküsü olmasının, ilk doğumu ileri yaşlarda yapmış olmanın ya da hiç doğum yapmamış olmanın, şişmanlığın ve meme bölgesinde radyasyon tedavisi görmüş olmanın meme kanserine yakalanma riskini artırdığını belirtti. Panelin sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, panele katılan Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan’a çiçek takdim etti.

Panelin sonunda Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan, katılımcılara silikon meme üzerinde kistlerin nasıl fark edileceğini sunum eşliğinde anlattı. 


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