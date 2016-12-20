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Başkan Altınok Öz'den, gençlere öğütler

2016 Kış Gençlik Kampı'nda konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, gençlere nasihatlerde bulundu.


20 Aralık 2016 16:43

Kartal Belediyesinin, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve Genç Sosyal Demokratlar (GESOS) ile birlikte düzenlediği 2016 Kış Gençlik Kampı, 16 - 18 Aralık tarihleri arasında Kartal Belediyesi Ada Kartal Hotel’de 84 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Kampa katılan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, gençlere geleceklerini şekillendirecek önemli tavsiyelerde bulundu.
2016 Kış Gençlik Kampı’na Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Başkan Danışmanı Aydın Cıngı, Kartursaş Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Akdağ ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Gençlik Kolları Başkanı Uğur Temel de katıldı.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, kampa katılan gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ben, 1960 yılında Ankara’da sosyal demokrasi derneklerine üye olarak, aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Gençlik Kolları'na üye olarak bu yola çıktım. Ve o zamanki Sosyal Demokrasi Dernekler Federasyonu Başkanı (SDDF) Ali Dinçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yine başkanlarımızdan avukat Naim Gürman hukuk okuyordu, Ankara milletvekili oldu. Ben meslek olarak genel cerrahiyi seçtim. Zaman geçti. 19 Mayıs 2003'te Deniz Baykal’a Türkiye’yi bekleyen sıkıntıları anlatıp, 'Bir yurttaş olarak aday olmayı düşünüyorum. Adayınız varsa aday olmayacağım. O kişinin önünün yerel yönetimlerde kesilmesi gerektiği kanaatinde değilim' dedim. 2004'te olmadım ama 2009'da oldum. 2009'dan beri Kartal Belediye Başkanlığı görevini yapıyorum. Sizlere tavsiyem 2009 yılındaki seçim bildirgemi okuyun. Kartal Gençlik Kolları Başkanı Uğur sizler için temin edebilir. Çünkü o seçim bildirgesinde yazan her şey, 1969 ile 75 yılları arasında Ankara Sosyal Demokrasi Derneği'nin bana öğrettiği şeylerdir. Bir gün sizler de yetkin yerlere geldiğinizde bu eğitimin, birliğin faydasını göreceksiniz" dedi.
 


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