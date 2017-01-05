Yıllardır kullanılan nüfus cüzdanlarının yerini alacak olan yeni çipli kimlik kartlarının 2017 ile birlikte Türkiye genelinde dağıtılması için başvurular ocak ayı itibariyle başlamıştı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da Sultangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek yeni kimlikler için gerekli belgelerini teslim ederek, çipli kimlik için parmak izi verdi. Ardından Sultangazi İlçe Nüfus Müdürü Şerife Demirci ile bir araya gelen Başkan Altunay, yeni kimlikler için yapılan başvurular için Demirci’den bilgi aldı. Vatandaşlar ise yeni kimlik başvurularının yapılmaya başlanmasıyla birlikte nüfus müdürlüğünde uzun kuyruklar oluştu.

“İlk önce alanlardan olurum diye geldim ama durum öyle değil"

Yeni çıkan çipli kimlik için başvurusunu yapmaya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Vatandaşlarımızın gerçekten çok yoğun bir ilgisi olduğuna bende şahit oldum. İlk önce alanlardan olurum diye geldim ama durum öyle değil. Gereken duyurular belediyemizce de yapılıyor. İlk günlerin hep yoğunluğu olur tabi ki ama ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. 8 noktada arkadaşlarımız şu anda vatandaşlarımıza cevap veriyorlar binamız, bilgisayarlarımız yeni hiçbir sıkıntı yok ama kalabalık çok olunca belediye olarak da memur desteği de vererek buranın rahatlamasına bir nebze de olsa katkı sağlayacağız” dedi.

“Daireye geldiğimizde 100-150 vatandaşımız bekliyor”

Vatandaşların çipli kimlikleri alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruklar oluşturduklarını ifade eden Sultangazi İlçe Nüfus Müdürü Şerife Demirci, “Birkaç gündür burası oldukça yoğun, sabah 8’de biz daireye geldiğimizde 100-150 vatandaşımız bekliyor oluyor. Elimizden geldiğince hizmeti aksatmadan, gayretle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“İnternetten randevu aldım öyle geldim”

Çipli kimliklerden almak için nüfus müdürlüğüne gelerek uzun kuyruklar bekleyen vatandaş Şükrü Sekman, “ İnternetten randevu aldım öyle geldim. Yoğunluk var bir saattir burada bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni çıkan kimliklerden alacağım”

Çalınan kimliğinin yerine yeni kimliklerden çıkartmak için Emine Çakır, “Kimliğim çalındı, yeniden alacağım. Yeni çıkan kimliklerden alacağım, devletimiz bize ne uyguluyorsa o ne gerektiriyorsa o olur” diye konuştu.

Pilot uygulama olarak başlatılmasının ardından 2017 yılına girilmesiyle Türkiye’ye geneline yayılan çipli kimlik kartları için vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları "ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor. Çipli kimliklerin merak edilen ücretleri ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL olarak belirlenmişti. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak olan yeni kimlik kartlarının kullanım ömrünün ise 10 yıl olması planlanıyor.Yeni kimlikler ise başvuru sonrasındaki 2 hafta içerisinde vatandaşların verdiği adreslere teslim ediliyor. Ayrıca, yeni kimlik kartlarının taklit edilmesinin zor olmasıyla kimlik dolandırıcılıklarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa



