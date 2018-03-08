Başkan Arslan, kamu kurumundaki bayanlarla bir araya geldi

Taşköprü Belediyesi’nin tertip ettiği ve Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programda Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla katılımcılara karanfil takdim etti. Kaymakam Yüksel ve Başkan Arslan, ayrıca Taşköprülü bayanların istek ve taleplerini dinledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bayanlar ise, Kaymakam Yüksel ve Belediye Başkanı Arslan’a nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Yemek programına İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Nihat Özfidan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Coşkun’da katıldı.

Akif Doğan