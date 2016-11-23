Bayrampaşa Baştaş Kilimciler Sanayi Sitesi’nde bir plastik fabrikasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülen yangın büyük hasara neden olmuştu. Sabah saatlerinde başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında bina kullanılmaz hale gelmişti.

Şair Şinasi İlkokulu'nda bir programa katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, program sonrasında yangınla ilgili açıklamalarda bulunarak, sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasıyla ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

“Sanayi sitelerinin şehrin dışına doğru gönderilmesi çalışmalarına başlıyoruz”

Sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasıyla ilgili yapılacak olan çalışmaları anlatan Başkan Aydıner, “Dün sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar devam eden ve sabaha kadarda soğutma çalışmalarının sürdüğü kauçuk, plastik atölyesinde ki yangından dolayı hakikaten üzüntülüyüz. Yapılan imar planlarında İstanbul Merkezi İş Alanları (MİA) bölgesine ayrıldı. Yani büyük ve orta ölçekli sanayiler Bayrampaşa’dan ve İstanbul’dan yavaş yavaş şehrin dışına doğru gönderilmesi gerekiyor. Bu bir süreç ama biz bu çalışmalara başlayacağız” dedi.

“Şehri ve Bayrampaşa’yı rahatlatmak için bir takım makro planları hazırlıyoruz”

Şehrin dışına oluşturulacak sanayi bölgesinin bütün altyapı çalışmalarını yapacaklarını söyleyen Başkan Aydıner, “Böylece yeni organize sanayi vasıtalarıyla, oluşturulacak bu sanayi bölgesinin altyapısını yaptırıp, daha sonrada elektrik, su gibi çalışmalarını hükümetimizle işbirliği yaparak hazırlayacağız. Şehirde bulunan sanayilerimizi yavaş yavaş oraya kaydırarak, şehri ve Bayrampaşa’yı rahatlatmak için bir takım makro planları hazırlıyoruz” diye konuştu.

Mehmet Başa