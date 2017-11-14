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Başkan Bay, 7 yıllık görevini devredecek

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Bay, kongrede aday olamadığını belirterek,"7 yıldır yürüttüğüm bu görevi pazar günü yapacağımız seçimle bir başka arkadaşımıza devredeceğiz" dedi.

Başkan Bay, 7 yıllık görevini devredecek

14 Kasım 2017 21:01

Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda hafta sonu yapılacak olan AK Parti Merkez İlçe 6'ncı olağan kongresi ile ilgili AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Bay açıklamalarda bulundu. Kongrede 34 doğal delege, 400 seçilmiş delege olmak üzere 434 delege ile seçim yapılacağını ifade eden Başkan Bay,"Pazar günü yapacağımız kongre için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. 7 yıldır yürüttüğüm bu görevi pazar günü yapacağımız seçimle bir başka arkadaşımıza devredeceğiz. Ben şimdiden yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum. Yeni seçilecek ilçe başkanımıza başarılar diliyorum. Bizlerde gerek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım gerekse şahsım adına her zaman destekçisi ve bu partinin de birer neferi olarak çalışmaya bu davaya elimizden geldiği kadar güç katmaya özen göstereceğiz" dedi.

Kongrede aday olmadığını ifade eden Başkan Bay,"Bundan sonraki siyasi düşüncemiz ise, bizlerde hiçbir zaman görev istenmez verilir. Genel merkezimizin partimizin vereceği her türlü göreve, karar sonuna kadar saygılıyız. Ben 7 yıllık ilçe başkanlığı süreci geçirdim. Güzel günler geçirdik, güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Partimizin oyunu devamlı yükselterek buraları en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" diye konuştu. 

Nurhan İçmez
 

 

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