Başkan Çakır Hekimhan’da incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapısı baştan aşağı yenilenen Hekimhan ilçesinde üstyapı çalışmaları kapsamında 7 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Hekimhan’da yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Geziye, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile bazı meclis üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri ve muhtarlar da katıldı. Burada konuşan Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Şatır, Hekimhan’ın altyapı sorunlarının çözüldüğünü belirterek, “Çalışmalar Yaz aylarında bizlere sıkıntı yaşatsa da geçmişte yaşadığımız sorunların bu çalışmalardan sonra yaşanmayacağını biliyorduk. Büyükşehir Belediyemiz bizim Kışın sorun yaşamamız için üstyapı çalışmalarına başladı. Şuan caddelerimiz sıcak asfalt ile asfaltlandı. Hekimhan’ın çehresi değişti. Şehir hüviyetine büründü. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hekimhan AK Parti Meclis Üyesi Nebi Yiğit ise, yaptığı konuşmada, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinden sonra en büyük yatırımın Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan ilçesine yapıldığını söyledi.

2017 yılı içerisinde Hekimhan’da 13 mahallenin sıcak asfalt ile tanıştığını belirten Hekimhan AK Parti İlçe Başkanı Adil Ağcan da, “Bu hizmetlerin gelmesinin altındaki imza Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a aittir. Bu hizmetlerin yanı sıra var olan en büyük problemler çözüme kavuştu. İlçemizin içmesuyu ve kanalizasyon sorunu çözüldü. Kış ayları gelmeden de ilçe merkezimizde 7 kilometrelik asfalt çalışması yapıldı. Tüm Hekimhanlılar adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet ürettiğini belirten AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Malatya’nın tüm ilçelerinin var olan problemlerini Büyükşehir Belediyesinin çözmeye gayret ettiğini söyledi.

Kahtalı, “Hekimhan ilçemizin altyapı sorunları çözüldü. Cadde ve sokakları asfaltlandı. Tabi ki farklı birçok yatırım daha yapılacak. İlçemizin daha güzel bir yer haline gelmesi için Büyükşehir Belediyemiz yoğun bir mesai harcıyor. Bugün gördüğümüz tablo bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Hekimhan ilçesine yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Hekimhan ile birlikte tüm ilçelerin altyapı problemlerini çözmeye devam ettiklerini söyledi.

Hekimhan’ın en büyük problemi olan içme suyu sorununu çözdüklerini ifade eden Başkan Çakır, “İlçemizde MASKİ Genel Müdürlüğümüz 307 kilometrelik altyapı yatırımımızın 193 kilometrelik bölümünü tamamladı. Bu yatırımlara MASKİ Genel Müdürlüğümüz toplam 33 milyon 500 bin TL harcadı. Büyükşehir Belediyemiz ise bugüne kadar 16 milyon TL’lik yatırımda bulundu. Bugüne kadar Hekimhanımızda 220 km asfalt, 108 km yol genişletme, 14 km yol açma, 20 km de stabilize yol çalışması yaptık. Altyapı yatırımları görünmeyen yatırımlar bu yatırımlar hemşehrilerimizin gündelik hayatını zorlaştırsa da gelecek için çok önemli. Bizler 50 yıl boyunca Hekimhan’ımızın altyapı ihtiyacını giderdik. Üst yapı çalışmaları kapsamında 7 km fineşerle sıcak asfalt serimi yaptık. Kazıların vermiş olduğu rahatsızlıktan kurtardık. Bahar aylarıyla birlikte Hekimhanımızın ana cadde ve sokaklarında çevre düzenleme çalışmaları yapacağız. Tek amacımız var Hekimhan ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmektir” diye konuştu.