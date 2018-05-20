Diğer
Kategoriler

Başkan Çalışkan, kurtardığı çocuğu hastanede ziyaret etti

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, gölette boğulurken kurtardığı çocuğu hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Çalışkan, kurtardığı çocuğu hastanede ziyaret etti

20 Mayıs 2018 18:20

Hastanenin yoğun bakım ünitesi önünde çocuğun yakınları ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ertuğrul Çalışkan, çocuğun son durumu hakkında da hastane yetkililerinden bilgiler aldı. Hastane çıkışında İHA’ya açıklamada bulunan Başkan Ertuğrul Çalışkan, “Çocuğu kurtardığımızda kalbi durmuş ve nefes almıyordu. Sağlık ekibi elinden geleni yaparak çocuğu hayata döndürdü. Sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şuanda çocuk uyutuluyor. İnşallah hayata dönmüş olacak” dedi.

“Hayat her şeyden önemlidir”


Yaşanan o anları da anlatan Çalışkan, "Hiç çekinmeden her vatandaşın yapacağı gibi havuza girip o genci 2,5 metre derinden çıkarttım" derken, çocuğun hayata dönmesi üzerine gözyaşlarına boğulan Çalışkan, “Hayat her şeyden çok önemlidir. Bu gençler bizim geleceğimizdir. Her kim olursa olsun, o ana kelimeler anlatmaya yetmiyor” şeklinde konuştu. Boğulan gencin ailesi ve arkadaşlarının da hastane önünde bekleyişleri devam ediyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç