Başkan Çamyar: 'Başarı için ekip ruhu önemli'

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yılsonu nedeniyle belediye personeli ile bir araya geldi. Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen yılsonu buluşmasına Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve eşi Serap Çamyar, Ünye Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Yılsonu nedeniyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen organizasyonda personeline seslenen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bir bütünün parçası olduklarını ve hep birlikte Ünye’ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çamyar, “Ünyemizi 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla taşıyan çok değerli yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız, ailemiz olan sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

2017 yılı içerisinde yine bölgeye damga vuran çalışmalara imza attıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Bu yılda çok önemli ve yapılamaz denilen projeleri hayata geçirdik. Geleceğe hızla yürüyen şehrimizin daha da gelişmesi, güzelleşmesi ve daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için hep birlikte ileriye doğru yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz. Takımın aklı, hiç kuşkusuz takımdaki bireylerin aklından daha büyüktür. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin bireylerinin her birinin ayrı ayrı fikirleri var. Başarı için planlı çalışma, maddi imkân ve nitelikli insan gereklidir. Fakat tüm bunların yanında en önemlisi ise ekip ruhudur. Ekip ruhu yoksa başarıdan bahsetmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yaprağa sormuşlar, ‘Kendi kendine yeter misin?’ Cevap vermiş, ‘Hayır, bana güç veren dallardır.’ Dala sormuşlar, dal ise ‘Bana güç veren köklerdir.’ Kök ise ‘Benim varlığım dallarda ve yapraklardadır. Onlar olmazsa ben de yok olurum’ demiş. Onun için benim yaprağım ve dallarım sizlersiniz” diye konuştu.

Ünye’de yoğun bir tempo çalıştıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, hizmetlerin ortaya çıkması ile birlikte tüm yorgunluğun ortadan kalktığını söyledi. Başkan Çamyar, “Sabah erken saate başlayan tempomuz, gece geç saatlere kadar sürüyor. Ancak Ünye’ye hizmet etmenin mutluluğu ve motivasyonu ile yorgunluğumuzu unutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, daha sonra tüm personele hediyelerin verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Metin Akyürek

