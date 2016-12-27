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Başkan Çavuşoğlu, hakem Özkahya’yı eleştirdi

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor’da Başkan Hasan Çavuşoğlu, maçın hakemi Halis Özkahya’yı yönetiminden dolayı eleştirdi.

Başkan Çavuşoğlu, hakem Özkahyayı eleştirdi

27 Aralık 2016 18:09

Aytemiz Alanyaspor'un sahadan 5-1’lik skorla mağlup ayrıldığı Galatasaray maçının hakemi Halis Özkahya’nın yönetimini eleştiren Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Buruma'nın 9. dakikada Garcia'ya yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Başkan Çavuşoğlu, ”Galatasaray 9. dakikada kırmızı kart görerek eksik kalsaydı, maç böyle bitmezdi. Bu maçtan puan veya puanlar alabilirdik. Eksikliklerimize rağmen ilk yarının sonlarına kadar iyi mücadele de ettik. Tabii o dakikalarda kendi kalemize gol attık. Her ne hikmetse rakipler atamazsa biz kendi kalemize atıyoruz. Ama futbolun içerisinde bunlar da var. Hata kaçınılmaz ama hakem hataları olunca bu ön plana daha çok çıkıyor" dedi.

“Hakem hataları bize pahalıya patladı”

Halis Özkahya'nın geçen sezon PTT 1. Lig'de sezonun son maçında Giresunspor ile oynanan Süper Lig'e çıkma mücadelesini de yönettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Giresunpor maçında penaltıları vermedi. Giresun maçında penaltımızı verseydi doğrudan Süper Lig'e çıkacaktık. Play-off'a kalmamız bize bir buçuk milyon lira masrafa mal oldu. Ayrıca bazı oyuncularımızla transfer görüşmelerini gerçekleştiremedik. Çünkü gelecek sezon Süper Lig'de olup olmayacağımız belli değildi. Play-off maçını beklemek zorundaydık. Giresunspor maçındaki hakem hataları bize pahalıya patladı" diye konuştu. 

Rıza Yanık

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Başkan Hasan Çavuşoğlu, eleştiri, galatasaray, maçın hakemi Halis Özkahya, süper lig


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