Diğer
Kategoriler

Başkan Çerçioğlu’ndan dolara tokat

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekonomiye destek amaçlı 1071 doları bozdurarak Türk Lirasına çevirdi. Başkan Çerçioğlu, “Dolara geldiği yere gitmesi için bir tokat da ben atıyorum” dedi.

Başkan Çerçioğlundan dolara tokat

07 Aralık 2016 18:52

Başkan Çerçioğlu, doların artan değerine karşı Türk Lirasına sahip çıkarak, ekonomiye destek verilmesi gerektiğini kaydederek, “Dolara geldiği yere gitmesi için bir tokat da ben atıyorum. Türk ekonomisi güçlüdür. Ekonomimize destek vermemiz lazım. 1071 dolar bozduruyorum. 1071 bizler için çok anlamlı ve önemli bir tarih. Herkes aynı bilinçle hareket ederek güçleri oranında destek vermeli.” şeklinde konuştu.

Döviz bürosu sahibi İlhan Gönendi,1071 doları 6 kuruş fazladan bozup, Başkan Çerçioğlu’nun duyarlılığı için teşekkür ettiğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu’nun dolar bozduğunu gören vatandaşlar örnek hareketinden dolayı Başkan Çerçioğlu’nu kutlamayı ihmal etmedi. 

Mehmet Barlas
 

Etiketler: özlem çerçioğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç