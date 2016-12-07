Başkan Çerçioğlu, doların artan değerine karşı Türk Lirasına sahip çıkarak, ekonomiye destek verilmesi gerektiğini kaydederek, “Dolara geldiği yere gitmesi için bir tokat da ben atıyorum. Türk ekonomisi güçlüdür. Ekonomimize destek vermemiz lazım. 1071 dolar bozduruyorum. 1071 bizler için çok anlamlı ve önemli bir tarih. Herkes aynı bilinçle hareket ederek güçleri oranında destek vermeli.” şeklinde konuştu.

Döviz bürosu sahibi İlhan Gönendi,1071 doları 6 kuruş fazladan bozup, Başkan Çerçioğlu’nun duyarlılığı için teşekkür ettiğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu’nun dolar bozduğunu gören vatandaşlar örnek hareketinden dolayı Başkan Çerçioğlu’nu kutlamayı ihmal etmedi.

Mehmet Barlas

