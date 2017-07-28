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Başkan Ceylan, şehidin kardeşine makam aracını tahsis etti

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1998 yılında, vatani görevini yaparken terör örgütü PKK ile girdiği silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Hayrullah Demir’in kardeşi Emre Demir’in düğünü için makam aracını tahsis etti.

Başkan Ceylan, şehidin kardeşine makam aracını tahsis etti

28 Temmuz 2017 14:08

Köyceğiz’de bir çiçekçide süslenen Başkan Ceylan’ın makam aracı, daha sonra şehidin Toparlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada, gelin ile birlikte araca binen şehit kardeşi, konvoy eşliğinde ilçe merkezinde tur atarak, düğünün yapılacağı alana geldi.

Şehit kardeşi Emre Demir, “Belediye Başkanımız Kamil Ceylan her zaman yanımızda oldu. Bugün bizim için çok değerli bir sürpriz yaptı. Kendi makam arabasını süsleyerek gelin arabası yapmış, Devletimizin ve milletimizin yanımızda olduğunu bir kez daha hissettik” dedi.

Düğüne, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. 

Cihat Cura


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