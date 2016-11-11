Çocukları anaokulundan başlayarak mesleğe, hayata nasıl yönlendiririz? İşe buradan bakıyoruz" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 'Okul Buluşmaları' kapsamında Beyoğlu Keçecipiri Mahallesinde bulunan İhsan Şerif İlköğretim Okulunda öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Demircan, kendisinden talepte bulunan öğrencileri kırmadı.

Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere iyi dersler diledi

Okulunun girişinde okul müdürü ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Demircan’a öğrenciler uzun süre sevgi gösterilerinde bulundu. Öğrencilere ’benden ne istiyorsunuz?’ diyen Başkan Demircan’a en çok tablet ve sinema cevabı geldi. Öğrencilerin tamamını sinemaya götüreceklerini müjdeleyen Başkan Demircan, sınıfları da gezerek öğrencilere iyi dersler diledi. Daha sonra veliler ve okul yönetimi ile bir araya gelen Başkan Demircan sorunları ve istekleri dinledi. Toplantıya başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı. Eksiklikler ve önerilerle yakından ilgilenen Başkan Demircan ilgili konularda birim müdürlerine harekete geçme talimatı verdi.

"İlçede neye ihtiyaç varsa onunla ilgilenmeye çalışıyoruz"

Belediye olarak eğitime çok önem verdiklerini belirten Başkan Demircan, "Sonuçta hepimiz ya anneyiz ya da baba. Hayatımızın gayesi çocuğumuzu çoluğumuzu iyi yetiştirmek. Bütün derdimiz; nasıl bir eğitim alırlar, nasıl bir yuva kurarlar, nasıl geçinirler. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Beyoğlu’nda okulları geziyoruz, eksiklerini gideriyoruz. Beyoğlu’nda çocuklara nasıl iş buluruz, istihdam sağlarız, bu istihdama uygun olarak çocukları nasıl yetiştiririz, onları anaokulundan başlayarak mesleğe, hayata nasıl yönlendiririz? İşe buradan bakıyoruz. Bu ilçede neye ihtiyaç var ise onla ilgilenmeye çalışıyoruz" dedi.

"Tüm bu katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz"

Okul Müdürü Mustafa Yaşar da, Başkan Demircan’ın birçok konuda kendilerine destek verdiğini ifade ederek, "Okulumuza ek bina yapıldı. Okul bahçesinde düzenleme yapıldı, asfaltlandı. Kamera sistemi yenilendi. Okulumuzun boyası her yıl belediyemiz tarafından yapılıyor. Bilgisayar gönderildi, ses sistemi onarıldı. Tüm bu katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

