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Başkan Demircan yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

Yeni kimlik kartı için başvuru yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Dijital çağa uyumlu vatandaşlar olmak bizim de hayatımızı kolaylaştıracaktır” dedi.


27 Aralık 2016 14:14

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ilçe nüfus müdürlüğüne giderek yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu. Belgelerini nüfus memuruna teslim eden Başkan Demircan, işlemler için parmak izi verdi.
Yeni kimliklerin vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını belirten Başkan Ahmet Misbah Demircan, “Uygulamanın özeti şu. Artık e-devlete geçiyoruz. Her şey dijital ortam üzerinden devam ediyor. Artık dijital ekonomiden bahsedilen bir dünyada yaşıyoruz. Birçok kamu hizmetini ve sivil hayattaki hizmetlerimizin bu kimlikler üzerinden hızlı cereyan etmesinin en önemli en stratejik adımının atıldığını düşünüyorum. Bana göre ülkemizin gururu. Bundan sonra artık dijital çağ var. Dijital çağa uyumlu vatandaşlar olmak bizim de hayatımızı kolaylaştıracaktır” dedi. ,

Murat Horoz

Etiketler: Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan


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