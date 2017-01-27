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Başkan Demircan zabıta personeliyle buluştu

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Ahmet Misbah Demircan, “Biz şehre bir düzen getirmek için var olan bir müesseseyiz. Belediyeler bunun için var. Her şey temiz ve güzel olsun. Biz bunu başardık” dedi.

Başkan Demircan zabıta personeliyle buluştu

27 Ocak 2017 10:44

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Demircan, personelin istek ve önerilerini dinledi. Zabıta Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi alan Demircan, zabıta ekiplerinin sahada yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Demircan, Beyoğlu’nun çok yoğun bir ilçe olduğunu belirterek, “Bizim belediye olarak hedefimiz iyi bir düzen kurarak bu düzeni işletmek ve böylece binaların iyi olmasından tutun sağlık, sıhhat ve hijyene kadar belli bir kalite oluşturmaktır. Onun için bizim zabıta ekiplerimizin yanı sıra, Beyaz Zambak ve Güzel Beyoğlu ekiplerimiz sürekli sahada denetleme yaptıkça vatandaşlar eksiklerini görüyor ve bunları gidererek işletme kalitesini sürekli yukarıya doğru çekiyor” diye konuştu.

“Her şey temiz ve güzel olsun”
Beyoğlu’nda son dönemlerde özellikle kafe ve restoranların kalitesinin çok yükseldiğini ifade eden Başkan Demircan, “Biz şehre bir düzen getirmek için var olan bir müesseseyiz. Belediyeler bunun için var. Her şey temiz ve güzel olsun. Dolayısıyla hedefimiz vatandaşlarımızın yaşam kalitesini değiştirmek ve iyileştirmek. Bunu da başardık” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü


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