Bursa'da, Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanın, tarihi doku korunarak meydan ve yeşil alana dönüştürüleceği proje kapsamında yıkımında sona gelindi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bugün resmi twitter ve facebook hesabından Bursa Atatürk Stadı'nın yerine yapılacak projenin fotoğrafını paylaştı. Altepe fotoğrafa ise " Bursa Atatürk Stadını yeni etkinlik ve spor meydanı olarak düzenliyoruz. Alanında örnek, Bursa'ya yakışacak proje. Bursamız için hayırlı olsun" notunu düştü.

İyi piknik yeri olur

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin meydan paylaşımı Bursalılar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Altepe'nin mesajının altına birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

Neşe Sözen isimli vatandaş yaptığı yorumda "Yürümüyor koşuyorsunuz Sayın Başkanımız.Sizi çok takdir ediyorum. Hızlı proje üreten ve uygulayan belediyecilik anlayışı. Çok güzel olacak inşallah" dedi.

Nihat Duran isimli vatandaş ise "Siz yaparsınız da olmaz mı başkanım. Hemde en mükemmeli olur evel Allah" yorumunda bulundu.

Cüneyt Dişçi isimli vatandaş ise; "Bu proje böyle olursa olacağını söyleyeyim, milletimize mangallık piknik alanına çevirirler. Örtüyü alan buraya koşar pazar günü" şeklinde yorum yaptı.

Salih Aydın ise "Başkanım kapalı spor salonu ve içeride kalan 3-4 katlı bina da şu güzel yeri bozacak var mı oraları ile ilgili bir çalışma?" diye sordu.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, uygulanacak proje ile stadın zemin ve tarihi dokusunun korunacağını, 100 bini aşkın kişinin rahatlıkla toplanabileceği ve açık spor alanlarının bulunacağı ayrıcalıklı bir meydanı kente kazandıracaklarını söyledi.

Projede stadyum dokusunun bozulmayacağını dile getiren Başkan Altepe, “Şehirler meydanlarıyla anılır ve Bursa’mız da meydanı olmayan şehirlerden. Bu nedenle kavşaklarda mitingler ve etkinlikler yapıyoruz. Artık Kültürpark’ın doğu kenarındaki Atatürk Stadyumu’nun bulunduğu alan meydan oluyor. Sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusun stadın izlerini, yeşil alanını ortadan kaldırmadan buranın planda olduğu gibi spor alanı ve meydan olması için çalışıyoruz. Tribünlerde yıkım son aşamaya geldi. Hemzemin olacak şekilde fazlalıklar kaldırıyor. Sadece zeminin altındaki tribünler kalacak. Kapalı tribün yenilecek ve içi de yeniden dizayn edilecek. İlk Bursa festivallerinin yapıldığı stadyum yine festivallere her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek. 15 bin kişinin üzerinde oturma kapasitesi olan stadyumda 100 binlerin katıldığı mitingler yapılabilecek. Yıkımlarda artık son günleri yaşıyoruz" şeklinde konuştu.