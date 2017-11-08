Başkan Dişli, eski okulunun konuğu oldu

Programa başlamadan önce öğrencilerin sorularını alan Başkan Dişli, sorulan soruları yanıtladı. 35 yıl önce kendisinin de onlar gibi bu sıralarda olduğunu ifade eden Başkan Dişli, “Buralar tam okuma yerleri. İlerde bu günleri özlemle anacaksınız. Buradaki zamanınızı sıfır kayıpla geçirin. Kıymetini bilin. Kitap okuyun çok fazla okuyun. Ama internetten değil, kitabın kokusunu alarak okuyun. Bu fırsatlar bir daha elinize geçmeyecek. Bir daha bu kadar okumaya fırsatınız olmayabilir” dedi.

Başkan Dişli, eskide olan imkansızlıklardan görsellerle sunum yaparak, şimdi her türlü imkan bulunurken bunun kıymetini bilerek iyi değerlendirmelerini istedi. Hayatın geçmiş kadar kolay olmadığına dikkat çeken Dişli, “Dünyada Müslümanlar üzerine oynanan oyunları hepimiz görüyoruz. Bu nedenle siz öyle güzel şeyler başarmalısınız ki, yaptıklarınız da sizden sonra gelecek nesle örnek olmalı. Dünyaya karşı hep bir adım önde olmalısınız. Bu nedenle Ders, Spor ve Okuma bunlardan asla taviz vermeyeceksiniz. Biz her türlü imkanı gençlere vermeye hazırız.”diye konuştu. Başkan Dişli sunumunda Dünya Güreş Şampiyonu Metehan Başer’in şampiyon olduğu videoyu izleterek, “Sizin de hangi dalda olursa olsun böyle güzel başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Hedefleriniz büyük olmalı. Kaybetmeyi aklınızdan hiç geçirmeyin” diye konuştu.

Kariyer günleri programına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Alican Akdoğan ve Osman Terzi, İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Bulut ve okul öğretmenleri katıldı. Program sonunda konuşma yapan Okul Müdürü Mustafa Bulut, “Okulumuzda başlattığımız Kariyer Günleri etkinliğimize bizden biriyle başlamak istedik. Çünkü bizi en iyi tanıyan, anlayan Başkanımız olur diye düşündük. Başkanımız tek kelimeyle iyi bir İmam Hatiplidir. Kendisinden okul olarak bu güne kadar ‘Hayır’ kelimesini hiç duymadık. Bu da okulumuza olan sevgisinden ve saygısından kaynaklanıyor. Bu nedenle tüm okulum adına başkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Bulut, Başkan Dişli’ye 1974 yılında eğitim gördüğü ve içinde kendisinin de fotoğrafının da bulunduğu Sınıf Tanıtım Tablosunu hediye etti. Sürpriz karşısında şaşıran Dişli, alabileceği en anlamlı hediyeyi aldığını ifade ederek okul yönetimine teşekkür etti.