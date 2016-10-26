Manisa İl genelinde yaptığı ulaşımda dönüşüm ile vatandaşların takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarında devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Kırkağaç’ta yaptığı ziyaret sırasında vatandaşların otobüs durağı talebini geri çevirmedi. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün verdiği sözü yerine getirdiklerini belirten Ulaşım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Vatandaşların, otobüs beklerken dinlenebilmesi ve olumsuz hava şartlarından korunabilmesi amacıyla il genelinde birçok noktaya otobüs duraklarını yerleştirdik. Yenilenen duraklarla birlikte vatandaşlarımızdan da iyi geri dönüşler aldık. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün ilçeye ziyaretleri sırasında vatandaşlarımızın otobüs durağı istemesi üzere başkanımız talimat verdi. Ekiplerimiz de ilçede Şair Eşref Mahallesi, İstasyon Caddesi, Tevfikiye Mahallesi ve Memiş Mahallesindeki noktalara otobüs duraklarını yerleştirdi” dedi. Durakların yerleştirilmesinin ardından Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, mahallelere giderek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, hayırlı olsun dedi.