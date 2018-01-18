Başkan Fatma Toru: "Toplumla iç içe olmak yerel yönetimlerde başarıyı getiriyor"

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Öğrenci Konseyi’nin davetlisi olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ak Parti’nin başarılı belediye başkanları arasında gösterilen Başkan Toru ziyareti sırasında ilk olarak rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında belediyesinin faaliyetlerini anlatan Başkan Fatma Toru, özellikle ilçelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra, altyapı ve sosyal faaliyetlere yer verdi. Rektör Prof. Dr. Hacısalihoğlu ile görüşmesinin ardından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Toru, onların çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

“Doğrudan insana dokunmak gerekir”

Başkan Fatma Toru bir soru üzerine, yerel yönetimlerde başarılı olabilmenin yolunun toplumla iç içe olmak ve onlara bire bir dokunmaktan geçtiğini belirterek, “Yerel yönetimler demokrasinin nüvesidir. Bölgemizdeki insanlarla doğum olayından ölüm olayına dek türlü nedenlerle temasımız oluyor. Çocukları oluyor ziyaretine gidiyoruz, yakınlarını kaybediyorlar cenazelerine taziyeye gidiyoruz. Yollarını yapıyor, sularını veriyoruz. Kadın ya da erkek olsun, bir belediye başkanının yerel yönetimlerde başarılı olabilmesinin yolu onlarla iç içe olabilmekten ve empati kurabilmekten geçiyor. Bunu yapabildiğiniz taktirde halkın gönlünü kazanabilirsiniz” dedi.

“Kendinizi geliştirin ve başarılı olun”

Konuşmasında kendisini dinleyen öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Kişinin kendisini geliştirmesi meslek hayatında başarı getirir. Mesleğinizde en iyi noktaya gelebilmek için çabalayın, hatta bunun için yan dallarla da ilgilenin, mutlaka dil öğrenin. Ancak, kendinizi geliştirmeniz durumunda başarılı olmanız ve bir yerlere gelmeniz mümkün olabilir. Bunun için de mutlaka planlı olun!” diye konuştu.

Başkan Fatma Toru bir başka soru üzerine, yerel yönetimlerde tek bir dönemin bir belediye başkanının başarılı bir hizmet ortaya koyabilmesi için yeterli olmadığını ifade ederek, “Belediye Başkanları en az iki dönem görev yapmalı ki, başarılı olabilsinler. Hizmet etmek için tek dönem maalesef yeterli olmuyor” şeklinde konuştu.