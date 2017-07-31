Başkan Gökçek, “Kafalar” Grubu ile Ankapark’ta

Youtube’da milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan “Kafalar” grubu üyeleri, ANKAPARK’ın kapalı ve açık oyun alanlarını dolaştıktan sonra, hi-motion Türkiye temalı sinemayı izlediler. Dinozor müzesi ve dinozor ormanını gezen sempatik youtuber'lar, daha sonra dijital oyun çadırındaki oyuncaklarda Başkan Gökçek ile yarışmalar yaptılar.

Grup üyeleri, Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Başkan Gökçek ile yaptıkları ANKAPARK gezisinin ardından, ANKAPARK’ı çok beğendiklerini ifade ettiler.

-“ANKAPARK, çok büyük ve gurur duyulacak bir olun alanı”

Grup üyelerinden Atakan Özyurt, ANKAPARK’ta çalışmaların devam ettiğini gördüklerini buna rağmen alanı gezerken, oldukça eğlendiklerini söyledi. Birçok oyuncağa bindiklerini kaydeden Özyurt, ANKAPARK tamamlanınca, yeniden geleceklerini belirtti.

Bilal Hancı da İstanbul’da ANKAPARK benzeri yerlerin bulunduğunu, ancak ANKAPARK kadar kapsamlı ve büyüğünü görmediklerini ifade etti. Hancı, “Ankaralılar için özellikle de çocuklar için çok güzel bir eğlence alanı olacağını düşünüyorum” dedi.

Fatih Yasin ise Türkiye’de ANKAPARK benzeri böylesine büyük bir oyun alanı olmadığını belirterek, “Yurt dışındaki bu tarz yerlere gitmeye çalışan çok aile var. Ankara’da böylesine gurur duyacağımız bir oyun alanı açılıyor. Muhtemelen ailelerimizin çok mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız ilk defa bu kadar büyük, eğlenceli etkinliklere dahil olmuş olacaklar. Ben çok mutlu oldum, ilerleyen zamanlarda ben de çocuğum olursa getirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Youtuber’lar, kendilerine gösterdikleri konukseverlik için de başta Başkan Gökçek olmak üzere Büyükşehir personeline teşekkür ettiler.