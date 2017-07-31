Diğer
Kategoriler

Başkan Gökçek, “Kafalar” Grubu ile Ankapark’ta

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Youtube’da esrarengiz yerlerde çektikleri videolarla büyük bir hayran kitlesi oluşturan ve çok sevilen “Kafalar” grubu üyelerine, ANKAPARK’ı gezdirdi. Başkan Gökçek’in kullandığı kamyonetin kasasında parkı gezen grup üyeleri, oyuncaklara bindiler, yarışmalar yaptılar ve ANKAPARK’ı çok beğendiklerini söylediler.

Başkan Gökçek, “Kafalar” Grubu ile Ankaparkta

31 Temmuz 2017 11:58

Youtube’da milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan “Kafalar” grubu üyeleri, ANKAPARK’ın kapalı ve açık oyun alanlarını dolaştıktan sonra, hi-motion Türkiye temalı sinemayı izlediler. Dinozor müzesi ve dinozor ormanını gezen sempatik youtuber'lar, daha sonra dijital oyun çadırındaki oyuncaklarda Başkan Gökçek ile yarışmalar yaptılar.

Grup üyeleri, Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Başkan Gökçek ile yaptıkları ANKAPARK gezisinin ardından, ANKAPARK’ı çok beğendiklerini ifade ettiler.

-“ANKAPARK, çok büyük ve gurur duyulacak bir olun alanı”

Grup üyelerinden Atakan Özyurt, ANKAPARK’ta çalışmaların devam ettiğini gördüklerini buna rağmen alanı gezerken, oldukça eğlendiklerini söyledi. Birçok oyuncağa bindiklerini kaydeden Özyurt, ANKAPARK tamamlanınca, yeniden geleceklerini belirtti.

Bilal Hancı da İstanbul’da ANKAPARK benzeri yerlerin bulunduğunu, ancak ANKAPARK kadar kapsamlı ve büyüğünü görmediklerini ifade etti. Hancı, “Ankaralılar için özellikle de çocuklar için çok güzel bir eğlence alanı olacağını düşünüyorum” dedi.

Fatih Yasin ise Türkiye’de ANKAPARK benzeri böylesine büyük bir oyun alanı olmadığını belirterek, “Yurt dışındaki bu tarz yerlere gitmeye çalışan çok aile var. Ankara’da böylesine gurur duyacağımız bir oyun alanı açılıyor. Muhtemelen ailelerimizin çok mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız ilk defa bu kadar büyük, eğlenceli etkinliklere dahil olmuş olacaklar. Ben çok mutlu oldum, ilerleyen zamanlarda ben de çocuğum olursa getirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Youtuber’lar, kendilerine gösterdikleri konukseverlik için de başta Başkan Gökçek olmak üzere Büyükşehir personeline teşekkür ettiler. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!