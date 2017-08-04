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Başkan Gökçek’ten Gençlerbirliği’ne müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gençlerbirliği Spor Kulübü ve taraftarlarına müjde vererek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Gençlerbirliği'nin Aralık sonuna kadar 19 Mayıs’ta maçlarını yapmalarını uygun görmüş. Gençlerbirliği ve taraftarlarına hayırlı olsun” dedi.

Başkan Gökçekten Gençlerbirliğine müjde

04 Ağustos 2017 12:07

Başkan Gökçek, Ankara Festivali'nin 5. gününde AKM alanında Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün standını ziyareti sırasında Kulüp Başkanı Murat Cavcav ve kulüp yöneticileriyle sohbet ettiğini, talepleri dinlediğini hatırlattı. Başkan Gökçek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüğünü belirterek, müjdeli haberi attığı şu tweetlerle takipçileriyle paylaştı: “Gençlerbirliği’ne müjdemiz var. Dün Büyük Ankara Festivali’ni ziyaret ettiğimde Gençlerbirliği taraftarları; ‘Başkan, Gençlerbirliği Ankara'da oynasın. Eskişehir'e gitmek istemiyoruz, bize Belediye Başkanımız olarak yardım edin’ demişlerdi.”

“Sayın Bakanla görüşmüştük. O da Sayın Cumhurbaşkanı’na söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanımız Gençlerbirliği'nin Aralık sonuna kadar 19 Mayıs’ta maçlarını yapmalarını uygun görmüş. Gençlerbirliği ve taraftarlarına hayırlı olsun.” 

Etiketler: Gençlerbirliği Spor Kulübü, Melih Gökçek


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