Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden gündeme gelen ve vatandaşlarca yüksek sesle dile getirilen “idam geri gelsin” talepleri için Twitter hesabında anket düzenledi. “Terör suçuna idam olsun”, “İdam tüm suçları kapsasın” ve “İdam olmasın” seçeneklerinin yer aldığı ankete şu ana kadar 22 bin 800 kişi katıldı. Halen devam eden ve 3 saat sonra sona erecek olan ankette “Terör suçuna idam olsun” seçeneği yüzde 44’lük oranla ilk sırada yer alırken, “İdam, tüm suçları kapsasın” seçeneği yüzde 36 oy oranıyla ikinci sırada, “İdam olmasın” seçeneği de yüzde 20'yle üçüncü sırada yer alıyor.

İlker Turak